Disoccupazione Gb stabile al 4,3%, accelera crescita salari

Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è rimasto stabile nei tre mesi fino a ottobre, al 4,3%, lo stesso valore registrato alla fine di settembre, secondo i dati presentati oggi dall'Ufficio nazionale di statistica (Ons). La crescita dei salari invece escludendo i bonus è arrivata al 5,2%, rispetto al precedente 4,9%. Secondo l'Ons, "dopo un rallentamento costante per più di un anno", si è assistito a "una crescita più forte dei salari nel settore privato". L'aumento corrisponde al 2,2% in termini reali, considerando quindi l'effetto dell'inflazione. La crescita dei salari ha rafforzato le previsioni degli analisti secondo cui la Bank of England manterrà invariati i tassi di interesse nella riunione in programma giovedì, anche a fronte di un'inflazione al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale britannica.



