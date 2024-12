Cile, un drone trova le prove dell'esecuzione di 14 contadini

Grazie all'utilizzo di un drone rilevatore di metalli, il personale di criminologia cileno ha trovato le prove balistiche (proiettili quasi intatti e frammenti) e resti di tessuti nel terreno dove furono giustiziati 14 contadini della comunità rurale di El Escorial a Paine, un comune del Cile della provincia di Maipo, nella Regione Metropolitana della capitale Santiago, poco dopo il colpo di stato di Augusto Pinochet.

Le indagini si sono svolte tra il 25 novembre e il 6 dicembre scorsi, e sono state guidate da Marianela Cifuentes, la giudice per le cause di violazione dei diritti umani della Corte d'Appello di San Miguel (comune di Santiago). Hanno analizzato il terreno in cui i soldati della Scuola di Fanteria di San Bernardo (altro municipio di Santiago) hanno giustiziato, nell'ottobre del 1973, quattordici contadini di Paine.

In un comunicato, Cifuentes ha indicato che "purtroppo non è stato possibile recuperare prove ossee", dettagliando che tutte le prove trovate sono state inviate all'Istituto medico legale e al laboratorio di criminalistica. "Al momento si stanno effettuando perizie biochimiche e di microanalisi al fine di determinare la natura esatta di ciò che è stato recuperato nel caso delle prove balistiche, ovvero a quale tipo di armi corrispondono," ha informato la giudice Cifuentes.



