Trump, in Siria presa di potere ostile da parte di Ankara

Donald Trump ha definito la cacciata del dittatore siriano Bashar al-Assad da parte dei ribelli sostenuti da Ankara come una "presa di potere ostile" da parte della Turchia, alleata degli Stati Uniti, "Penso che la Turchia sia molto intelligente... La Turchia ha fatto una presa di potere ostile, senza perdere molte vite. Posso dire che Assad è stato un macellaio, per quello che ha fatto ai bambini", ha detto il presidente eletto nella conferenza stampa nella sua residenza in Florida.



