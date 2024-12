Il cancelliere Olaf Scholz non ha ottenuto la fiducia al Bundestag aprendo la strada alle elezioni anticipate a febbraio.

Il cancelliere ha ottenuto 207 voti a favore, 394 voti contro.

In 116 si sono astenuti. Per ottenere la fiducia Scholz avrebbe dovuto ottenere almeno 366 voti.



