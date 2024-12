Macron, 'andrò a Mayotte, dichiarerò lutto nazionale'

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato su X che andrà a Mayotte, l'arcipelago francese duramente colpito dall'uragano Chido, "nei prossimi giorni a sostegno dei nostri concittadini, ai funzionari e ai soccorritori dispiegati". "Di fronte a questa tragedia che sconvolge ognuno di noi, dichiarerò il lutto nazionale", ha concluso nel tweet alla fine della riunione dell'unità di crisi interministeriale convocato per prendere "misure d'emergenza in soccorso agli abitanti di Mayotte" e per assicurare "la continuità dello Stato".



