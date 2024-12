Grossi(Aiea), serve nuovo accordo nucleare con Iran

"La filosofia dell'accordo originale con l'Iran può essere utilizzata ma quell'accordo non serve più.

Il paese ha sviluppato capacità molto più forti in tutte le direzioni, ha l' Uranio al 60%, il 90% a livello militare, e quindi è quasi al livello dei paesi che hanno l'arma atomica".

E' quanto ha detto all'ANSA Rafael Grossi, direttore della Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) a margine della riunione degli ambasciatori alla Farnesina.

"Dobbiamo riformulare l'accordo - ha aggiunto - trovare la declinazione tecnica dei principi politici. Questo è un processo complesso dove i paesi europeo, gli Usa, a Russia e la Cina dovranno sedersi ad un tavolo con l'Agenzia per l'energia atomica per definire un sistema che serva alla nuova realtà iraniana".



