Andrea Orlando resta in Consiglio regionale Liguria

Andrea Orlando ha deciso che lascerà il Parlamento resterà nel consiglio regionale della Liguria per "proseguire la battaglia" iniziata con la sua candidatura in regione "contro una destra arrogante, opaca e che fa interessi di pochi. Una decisione che nasce anche dall'idea che vengono prima le istituzioni delle pur legittime ambizioni di carattere personale. E che anche dal livello territoriale si possa dare un contributo per costruire una battaglia per l'alternativa a livello nazionale".



