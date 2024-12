Togliere la multa a chi non si è vaccinato durante il Covid "è una decisione molto grave. A chi va a strizzare l'occhio il governo? A chi evade, a chi non ha rispettato le regole quando erano difficile da rispettare per tutti".

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a diMartedì su La7.



