Asma Al Assad è diventata persona non gradita in Gb

Asma Al Assad, la 49enne moglie del deposto presidente siriano Bashar Al Assad, è diventata persona non gradita nel Regno Unito, per decisione delle autorità britanniche. L'ex first lady della Siria è nata a Londra nel 1975 e ha trascorso metà della sua vita nel Regno, con i suoi genitori che vivono ancora nella parte occidentale della capitale. Lei e il marito, fuggiti coi figli a Mosca dopo la caduta del regime e la presa di Damasco da parte dei ribelli islamisti, erano già da tempo finiti sotto le sanzioni di Londra. È solo l'ultimo colpo alla reputazione distrutta di una donna il cui glamour e fascino erano stati visti in passato come una risorsa chiave per il governo siriano e il Medio Oriente.

Benchè in possesso del passaporto britannico, come ha dichiarato il ministro degli Esteri David Lammy, la moglie di Assad non è più la benvenuta nel Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA