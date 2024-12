Anfia, caduta libera della produzione auto, -32,4% a ottobre

"Ad ottobre l'indice della produzione automotive italiana accentua la flessione con l'ottavo calo consecutivo (-32,4%)". Lo afferma Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia. "La produzione domestica delle sole auto - spiega - ammonta a 16mila unità nel mese, in calo del 67,8% su ottobre 2023. Anche l'indice della fabbricazione di autoveicoli mantiene il segno meno a ottobre (-40,4%) così come l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e motori, che chiude il mese a -28,9%, aggravando il calo registrato a settembre. La situazione del settore nel nostro Paese si prospetta sempre più complessa e incerta".



