Trump,Putin consideri la fine della guerra perchè ha perso

Il presidente eletto Donald Trump, in una conversazione con il New York Post, ha ribadito che il leader ucraino Voldymyr Zelensky "vuole fare la pace". "Non abbiamo parlato dei dettagli - ha affermato - Lui pensa che sia giunto il momento, e Putin dovrebbe pensare che sia giunto il momento perché ha perso: quando perdi 700.000 persone, è giunto il momento. Non finirà finché non ci sarà la pace".

"Sto elaborando un modo su come porre fine a questa guerra ridicola", ha affermato.



