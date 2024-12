Toninelli, Grillo va avanti, impugnerà il simbolo del M5s

"Conte ha fatto una consultazione ratificatoria. Aveva deciso tutto lui: ha deciso quanti dovevano essere i votanti, ha deciso le domande e pure il notaio. Beppe non si darà per vinto. Dispiace che Conte e i suoi cerchino di ballare sul cadavere di un leone. Sicuramente Beppe andrà avanti, impugnerà il simbolo e lo farà diventare proprio. Conte si dovrà obbligatoriamente fare il suo partito. Il M5s non ci sarà più tra qualche mese, Beppe farà l'azione legale che tutti si stanno aspettando". Così Danilo Toninelli, componente del Collegio dei Probiviri del M5s, ha commentato su Radio Cusano la votazione degli iscritti al Movimento e gli scenari futuri.





