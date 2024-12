Incassi cinema, Oceania 2 guida ancora il botteghino

Nel primo weekend di dicembre tiene ancora il primo posto degli incassi al botteghino dei cinema in Italia Oceania 2: secondo le classifiche Cinetel ha conquistato altri 4.055.651 euro e una media di 6.298 euro, in calo del 44%, per un totale di 13.402.815 euro.

Al secondo posto la nuova uscita, La stanza accanto il film di Pedro Almodovar Leone d'oro al Festival di Venezia: in quattro giorni ha conquistato 747.581 euro in 430 cinema. Altra nuova uscita - per pochi giorni da giovedì a domenica 8 dicembre - è Francesco Guccini: Fra la Via Emilia e il West, che si piazza settimo con 311.276 euro e 1.842 euro di media in 169 cinema.

Al terzo posto del Cinetel c'è Napoli - New York di Gabriele Salvatores che ha perso il 26%, ma ha conquistato altri 720.693 euro e una media di 1.508, arrivando a 3.174.580 euro. A seguire Il ragazzo dai pantaloni rosa, fenomeno italiano dell'anno, che si avvicina agli 8 milioni complessivi (è a 7.809.445 euro), con altri 539.883 euro e una media di 1.304 in 414 cinema. Ancora, Il gladiatore 2 ha incassato in questo week end 508.427 euro (-48%) e una media di 1.835 per un totale di 9.045.555 euro.

Segue Wicked - Parte 1, con un weekend da 329.172 euro (-54%) e una media di 1.266. Supera la soglia dei tre milioni di incasso (3.339.431 euro) Clint Eastwood e il suo Giurato numero 2, ancora in ottava posizione con 302.347 euro (-43%) e una media di 1.393.

Chiudono la classifica, al nono posto Freud - L'ultima analisi (155.368 euro e 21.264 spettatori) ed esordisce al decismo posto Criature (con 126.113 euro e 17.368 spettatori).

Mentre il film natalizio Ops! E' già Natale debutta solo all'undicesimo posto con 93.615 euro e 459 di media in 204 cinema.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA