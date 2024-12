Hezbollah condanna raid Israele in Siria, 'noi con i siriani'

(ANSA-AFP) - BEIRUT, 10 DIC - L'Hezbollah libanese ha condannato l'intensificarsi dei raid israeliani sulla Siria, dichiarando il proprio sostegno al popolo siriano. E' la prima dichiarazione del gruppo dopo la caduta dell'ex presidente Bashar al-Assad, alleato di Hezbollah, per mano dei ribelli.

Il 'Partito di Dio' ha criticato Israele per "l'occupazione di ulteriori territori nelle Alture del Golan," dove ha spostato truppe in una zona cuscinetto dopo la caduta di Assad, e per "aver colpito e distrutto le capacità difensive dello Stato siriano." "Riaffermiamo il nostro sostegno alla Siria e al suo popolo e sottolineiamo la necessità di preservare l'unità della Siria," ha aggiunto Hezbollah. (ANSA-AFP).



