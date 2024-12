Conte, 'voto trasparente, chi persegue vie legali la pagherà'

"Qualcuno parla di tribunali, ma abbiamo adottato tutte le cautele del caso. Abbiamo studiato per tempo tutte le conseguenze. Non abbiamo nessun timore. Nella carriera precedente ero un avvocato, ma adesso faccio il politico. Con un team di avvocati, da quando ci siamo insediati, abbiamo spiegato a chi ha tentato di danneggiarci che è un grave danno all'azione del M5s. E chi l'ha fatto ha pagato le conseguenze. Chi si azzarda a intralciate il M5s troverà una solida barriera legale: pagherà gli avvocati, anche i nostri, la lite temeraria, e anche i danni. Questa comunità non può prestarsi a intenti distruttivi". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte in una diretta sul suo profilo Facebook. "Ci sono - ha detto in un altro passaggio - falsità, calunnie e diffamazioni sul processo Costituente. Tutto è stato realizzato in modo trasparente". "Oggi, - ha concluso - chi rimesta nel torbido, se si azzarda a continuare su questa linea, o fa un azione in giudizio, la pagherà chiaramente. Io ho l'onore di questa comunità e la difenderò con le unghie e con i denti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA