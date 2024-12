Tajani, situazione italiani in Siria sotto controllo

"Al momento non ci sono preoccupazioni," per i cittadini italiani in Siria. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che sono circa 300 gli italiani che vivono in Siria. "Alcuni sono riusciti a lasciare il Paese. Comunque tutti sono in contatto con la nostra Ambasciata a Damasco. La situazione dei nostri concittadini è sotto controllo". L'ambasciata "è pronta a organizzare evacuazioni, abbiamo già richieste, il Governo è pronto a fare il necessario sia con iniziative nazionali che Onu per l'uscita in sicurezza dei cittadini", ha aggiunto il titolare della Farnesina al termine della riunione sulla crisi siriana all'Unità di Crisi della Farnesina da dove il ministro si è collegato con tutti gli ambasciatori italiani nella Regione. "Faremo in modo che tutti coloro che vogliono laciare la Siria possano farlo", ha sottolineato senza fornire dettagli sui piani di evacuazione.



