Omicidio a Nettuno, donna uccide l'ex, e si costituisce ai Cc

Lo ha ucciso dopo l'ennesima lite accoltellandolo al petto. L'omicidio ieri sera a Nettuno, litorale a sud di Roma: una donna di 37 anni ha ammazzato il suo ex di 40 anni nel cortile del palazzo dove abita. La coppia era separata. La donna ha confessato il delitto ai carabinieri e si è costituita. A dare l'allarme un inquilino che ha visto il cadavere dell'uomo. Secondo quanto si è appreso la vittima si chiamava Gianluca Monaco, 43 anni, mentre l'ex moglie che ha confessato il delitto è Simonetta Cella, 36 anni. Erano titolari di un locale di ristorazione ad Anzio.

Con le sue dichiarazioni la donna ha permesso ai carabinieri ritrovare anche un coltello, intriso di sangue, che riferiva di aver gettato in strada. Trattenuta in caserma, al termine di un interrogatorio con il Pm di turno della Procura della Repubblica di Velletri, considerati i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, é stata arrestata e condotta presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA