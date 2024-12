In 4mila a Milano contro guerra e ddl 1660, petardi alla Scala

Il corteo milanese contro la guerra e il Ddl sicurezza organizzato dalla 'Rete Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale' si è concluso in largo Cairoli, dove è arrivato dopo circa due ore attraversando il centro della città.

Sono stati circa 4mila i manifestanti che vi hanno preso parte sotto la pioggia, tra attivisti pro Palestina, centri sociali, collettivi studenteschi e sindacati di base.

Vicino a piazza della Scala i manifestanti hanno lanciato petardi e fumogeni oltre le transenne che delimitano la 'zona rossa' in via Santa Margherita. Gli attivisti si sono avvicinati nascosti dietro a uno striscione. Subito dopo, sono ripartiti verso largo Cairoli dove si è conclusa la manifestazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA