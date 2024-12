Gli Usa chiedono ad americani di lasciare subito la Siria

I cittadini statunitensi in Siria devono lasciare immediatamente il Paese "fin quando sono ancora disponibili opzioni di voli commerciali". E' la raccomandazione del Dipartimento di Stato. "La situazione della sicurezza continua ad essere instabile e imprevedibile con scontri attivi tra gruppi armati in tutto il Paese. Il Dipartimento esorta i cittadini statunitensi a lasciare la Siria ora", ha affermato il ministero Usa in un'allerta pubblicato sui suoi social media.



