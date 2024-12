Seul, il partito al governo chiede le dimissioni di Yoon

Han Dong-hoon, il leader del People Power Party al governo in Corea del Sud, ha chiesto che il presidente Yoon Suk-yeol si dimetta per il tentativo di legge marziale dichiarata martedì sera e rimossa dopo sei ore per il voto contrario del Parlamento. Han, in una riunione d'urgenza della leadership del partito presso il Parlamento, ha citato il rifiuto di Yoon di riconoscere di aver fatto qualcosa di sbagliato nel dichiarare la legge marziale. "Non ha intrapreso alcuna azione personale contro i funzionari militari che erano intervenuti illegalmente. Inoltre, non riconosce che questa legge marziale illegale sia sbagliata", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA