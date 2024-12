Ragazzino morto a Roma, indagini per istigazione al suicidio

I pm di Roma indagano per istigazione al suicidio in relazione alla morte di un ragazzino di 12 anni precipitato ieri pomeriggio dalla finestra della sua abitazione al decimo piano di uno stabile in via Igino Giordani nel quartiere Collatino. Il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, ha l'obiettivo di chiarire se quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri sia un incidente o un gesto volontario. Gli inquirenti hanno acquisito il telefono cellulare del ragazzino che ora verrà analizzato per cercare elementi utili e ricostruire gli ultimi contatti avuti.

"Era educatissimo, gentilissimo, tranquillissimo". Viene descritto così dai residenti di via Igino Giordani, Valerio, il ragazzino che ieri è precipitato dalla finestra della sua abitazione al decimo piano. Una signora racconta di averlo visto il giorno prima nell'atrio. "Mi ha tenuto la porta, era proprio così, educato, quieto. Lo abbiamo visto crescere", dice, sottolineando che non siano "frasi di circostanza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA