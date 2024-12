Lavrov, Usa prendano sul serio l'uso del nuovo missile

Mosca auspica che gli Stati Uniti e i suoi alleati "prendano sul serio" il fatto che la Russia abbia testato il nuovo missile ipersonico Oreshnik sull'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov in un'intervista al giornalista americano Tucker Carlson. "Gli Stati Uniti e gli alleati degli Stati Uniti che forniscono queste armi a lungo raggio al regime di Kiev, devono capire che saremmo pronti a usare qualsiasi mezzo per non permettere loro di avere successo in quella che chiamano sconfitta strategica della Russia e per difendere i nostri legittimi interessi".



