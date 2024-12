Hit parade, Cremonini in vetta e terzo Sangue Misto

(di Cinzia Conti) Due nuove uscite svettano sul podio della classifica Fimi degli album più venduti della settimana: lo scettro va a Cesare Cremonini ritornato sulle scene dopo due anni con il suo Alaska Baby, primo anche tra i vinili e con Ora che non ho più te anche nei singoli e brano più trasmesso dalle radio per due mesi consecutivi. Nel disco anche San Luca, nel quale l'artista abbraccia la voce leggendaria di Luca Carboni.

Al terzo posto e al secondo nei vinili c'è la nuova uscita SxM, il primo e unico album dei Sangue Misto e pietra miliare dell'hip hop italiano pubblicato nel 1994, da Neffa, Deda e Dj Gruff e tornato nei negozi con una ristampa celebrativa.

In seconda posizione in discesa dalla vetta Geolier con Dio lo sa - Atto II mentre stabile al quarto c'è Tutta vita di Olly, che si piazza anche secondo con il singolo Per due come noi con Angelina Mango & Jvli. Quinta, a conclusione di un anno con botto, Taylor Swift con la versione estesa del suo ultimo progetto discografico The Tortured Poets Department: The Anthology. Scende di un posto sesto Lazza con Locura seguito dalla regina (rap) dell'estate Anna con Vera Baddie. Scivola dal secondo all'ottavo Nayt con il nuovo album Lettera Q. Stabile in nona piazza Kid Yugi con Tutti i nomi del Diavolo, versione 'espansa' e arricchita dell'album best-seller I nomi del Diavolo. Chiude la top ten in discesa dal settimo posto Ferite (Deluxe Edition)", la nuova versione dell'ultimo album di Capo Plaza.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre 2024: 1) ALASKA BABY, CESARE CREMONINI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 2) DIO LO SA - ATTO II, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 3) SXM (30TH ANNIVERSARY EDITION), SANGUE MISTO (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 4) TUTTA VITA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 5) THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY, TAYLOR SWIFT (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 6) LOCURA, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 7) VERA BADDIE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 8) LETTERA Q, NAYT (COLUMBIA-SONY MUSIC) 9) TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 10) FERITE (DELUXE EDITION), CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC / WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) ORA CHE NON HO PIÙ TE, CESARE CREMONINI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 2) PER DUE COME NOI, OLLY, ANGELINA MANGO & JVLI (EPIC-SONY MUSIC) 3) ISLANDA, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC-SONY MUSIC) 4) IL FILO ROSSO, ALFA (ARTIST FIRST-ARTIST FIRST) 5) AMORE DISPERATO, ACHILLE LAURO (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) Questa la classifica dei cd, musicassette e vinili: 1) ALASKA BABY, CESARE CREMONINI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 2) SXM (30TH ANNIVERSARY EDITION), SANGUE MISTO (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 3) THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY, TAYLOR SWIFT (ISLAND UNIVERSAL MUSIC) 4) FREE LOVE, NEGRAMARO (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC) 5) DISOBBEDIRE, FIORELLA MANNOIA (COLUMBIA-SONY MUSIC)



