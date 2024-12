Censis, 57% degli italiani teme stili di vita dei migranti

"Il 57,4% degli italiani si sente minacciato da chi vuole radicare nel nostro Paese regole e abitudini contrastanti con lo stile di vita italiano consolidato, come ad esempio la separazione di uomini e donne negli spazi pubblici o il velo integrale islamico": lo evidenzia il 58/ma Rapporto del Censis secondo il quale il 38,3% degli italiani sarebbe molto preoccupato da chi vuole facilitare l'ingresso nel Paese dei migranti. Inoltre un 29,3% vede come un nemico chi è portatore di una concezione della famiglia divergente da quella tradizionale e un 21,8% avverte ostilità nelle persone che professano un'altra religione.

Si tratta, a detta degli autori dello studio presentato dal Censis, di differenze che possono trasformarsi "in fratture e potrebbero degenerare in un aperto conflitto". Allo stesso modo, si sottolinea, il 29,3% degli italiani "vede come un nemico chi è portatore di una concezione della famiglia divergente da quella tradizionale".



