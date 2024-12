Milei alla Cpac, dobbiamo creare un'internazionale della destra

"La società occidentale ha detto basta all'ideologia woke ed è in cerca di nuovi valori e rappresentatività, non possiamo lasciarla in mano alla sinistra". Così si è espresso il presidente argentino, Javier Milei, parlando alla Conferenza di azione politica conservatrice (Cpac), organizzata per la prima volta a Buenos Aires.

Di fronte a una platea di membri dell'ultradestra globale, e preceduto dagli interventi di Lara Trump, Steve Bannon, e Jair Bolsonaro, Milei ha ribadito l'importanza di portare avanti la "battaglia culturale" della destra.

"Dobbiamo stabilire una rete, un'internazionale della destra.

Dobbiamo difendere l'eredità della nostra civilizzazione. Oggi in Argentina siamo all'avanguardia della politica e dell'economia. Possiamo essere un faro per l'occidente che cerca di ritrovare i suoi valori", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA