Macron, resterò fino alla fine del mio mandato

Il presidente francese Emmanuel Macron ha escluso di dimettersi: "Onorerò il mandato al quale mi hanno eletto i francesi fino all'ultimo giorno", ha detto nell'intervento in tv ai francesi dopo la sfiducia al governo Barnier. La responsabilità della caduta del governo e della mancata manovra "non è mia, ma del parlamento", "sono stato eletto democraticamente per un mandato di 5 anni e resterò fino alla fine", ha detto Macron parlando alla nazione il giorno dopo la sfiducia al governo Barnier.



