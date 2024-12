Il Corridoio Vasariano riapre al pubblico il 21 dicembre

Riapre al pubblico il 21 dicembre il Corridoio Vasariano a Firenze, chiuso dal 2016 per consentire la realizzazione di interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza.

Il Corridoio è un percorso sopraelevato che collega Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti passando per Uffizi e sopra Ponte Vecchio: i visitatori potranno godere di una passeggiata panoramica di 750 metri sopra il centro di Firenze: I lavori, per circa 11 milioni, sono partiti nel 2022, terminando nelle scorse settimane. L'ultimo restauro risaliva agli anni Novanta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA