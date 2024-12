Calderone, 'obiettivo 1 miliardo per Fondo nuove competenze'

Parte la terza edizione del Fondo nuove competenze "per le innovazioni", finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica e favorire nuova occupazione. Puntando sulla formazione, svolta in orario di lavoro. "Mettiamo in campo 731 milioni di euro, che sono la prima fase perché stiamo lavorando per aumentare le risorse e portarle a 1 miliardo di euro", afferma la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, in occasione della pubblicazione dell'avviso.

Questa edizione è aperta anche ai disoccupati da almeno 12 mesi, preselezionati dall'azienda per essere assunti. Le domande potranno essere presentate dal 10 febbraio al 10 aprile 2025.Il Fondo finanzia il costo del lavoro durante la formazione, dal 60% al 100% (in quest'ultimo caso per apprendistato e disoccupati di lunga durata). "Il tema centrale è quello delle competenze, della formazione continua e della garanzia di occupabilità delle persone", sottolinea la ministra.



