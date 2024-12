Borsa: l'Europa positiva attende i dati Usa, Parigi in rialzo

Le Borse europee proseguono la seduta in rialzo, con lo sguardo rivolto agli Stati Uniti dove sono attesi i dati sul mercato del lavoro. L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul taglio dei tassi. Poco mossi i titoli di Stato mentre proseguono la corsa del Bitcoin oltre i 102.000 dollari.

Sul fronte valutario l'euro è in rialzo a 1,0529 sul dollaro.

Stabile l'oro a 2.649 dollari l'oncia.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Sotto i riflettori Parigi (+0,4%) dopo la sfiducia al governo di Michel Barnier e con gli analisti che vedono la nascita di un nuovo governo che approverà la legge di bilancio. Lo spread tra l'Oat e il bund si attesta a 80 punti, in calo rispetto alle settimane scorse quando aveva toccato i massimi dal 2012 a 86 punti. A inizio anno il differenziale tra i due titoli di Stato era poco sopra i 50 punti. Si muovo in rialzo anche Francoforte (+0,4%), Madrid (+1,2%) e Londra (+0,1%). I principali listini europei sono sostenuti dalle banche (+1,4%) e dalle assicurazioni (+0,5%).

Bene anche il tecnologico (+0,4%), mentre si guarda agli investimenti del settore per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, e le utility (+0,4%), queste ultime con il prezzo del gas che scende dello 0,1% a 47 euro al megawattora.

Poco mossa l'energia (-0,06%), mentre il petrolio registra un lieve rialzo in vista della riunione dell'Opec+. Il Wti sale dello 0,3% a 68,77 dollari al barile e il Brent a 72,50 dollaro (+0,3%).



