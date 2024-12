Borsa: l'Asia chiude positiva, Tokyo +0,3% in attesa BoJ

Le Borse asiatiche chiudono positive la seduta mentre si guarda alle tensioni geopolitiche.

L'attenzione degli investitori si concentra anche sulle mosse di Donald Trump, con la nomina di Paul Atkins alla guida della securities and exchange commission che ha fatto schizzare il Bitcoin oltre i 100.000 dollari. Verso un avvio negativo per i listini Europei, dopo la sfiducia al governo di Michel Barnier.

Sale Tokyo (+0,3%), in attesa di maggiori indicazioni dalla riunione della Banca del Giappone (BoJ) di fine mese. Sul fronte valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 149,70, e sull'euro a 157,50. Ancora in calo Seul (-0,9%), a due giorni dal caos generato dalla imposizione della legge marziale da parte del presidente Yoon Suk-yeol. A contrattazioni ancora in corso positive Shanghai (+0,1%), Shenzhen e Mumbai (+0,7%). In flessione Hong Kong (-1,1%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale di Francia e Spagna. Dalla Germania gli ordini all'industria e dall'Eurozona le vendite al dettaglio. Dagli Stati Uniti le richieste di disoccupazione e la bilancia commerciale.



