I droni per le consegne di Amazon hanno volato per la prima volta nei cieli italiani il 4 dicembre 2024, in Abruzzo, nell'area di San Salvo. Lo annuncia la società che spiega aver svolto con successo il primo test per le consegne e di continuare a collaborare con le autorità italiane per soddisfare tutti i requisiti necessari al lancio del servizio il prossimo anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA