"Le porte rimangono aperte" per le aziende dei Paesi occidentali che hanno lasciato la Russia ma vorranno farvi ritorno. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando ad un forum economico a Mosca. Il governo non porrà alcuna condizione speciale per il ritorno delle compagnie straniere, ha sottolineato Putin, citato dall'agenzia Tass.





