Ceo di un colosso sanitario ucciso in agguato a Manhattan

Omicidio a Manhattan, nel cuore di New York, dove il ceo del colosso assicurativo sanitario UnitedHealthcare, il 50enne Brian Thompson, è stato colpito a morte al petto mentre si dirigeva a piedi all'hotel Hilton per partecipare ad una conferenza della societa'. Il killer, che indossava una giacca color crema, una mascherina nera e uno zaino grigio, lo stava aspettando. Poi e' fuggito armato verso est sulla Sixth Avenue e la polizia gli sta dando la caccia.

L'ipotesi e' quella di un agguato ma non e' chiaro il movente.





