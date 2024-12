Usa, voto contro legge marziale in Corea Sud sia rispettato

Gli Stati Uniti si augurano che "il voto del Parlamento contro la legge marziale in Corea del Sud sia rispettato". Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato americano Vedant Patel. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di non aver ricevuto alcun avvertimento dalla Corea del Sud che il presidente Yoon Suk Yeol avrebbe dichiarato la legge marziale in un paese che è uno degli alleati più stretti di Washington. "Gli Stati Uniti non sono stati avvisati in anticipo di questo annuncio. Siamo seriamente preoccupati per gli sviluppi che stiamo vedendo sul campo", si legge in una dichiarazione del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.



