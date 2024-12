Panetta,serve spesa comune e bond Ue ma non l'unione fiscale

L'Ue deve dotarsi di un meccanismo di "spesa comune per finanziare gli investimenti" anche tramite un titolo europeo "provo di rischio". E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento al Foro Italia-Spagna a Barcellona mettendo in chiaro che "questa proposta non implica la creazione di una fiscal union né richiede un ministro delle finanze europeo o meccanismi di trasferimenti sistematici tra paesi". Panetta sottolinea che si potrebbe finanziare "il 25 per cento di un piano di investimenti da 800 miliardi all'anno per sei anni" mantenendo il debito comune al 10% del Pil .



