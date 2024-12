I ribelli jihadisti filo-turchi sono "alle porte""di Hama, la quarta città della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh). Per tutta la giornata ci sono stati intensi scontri tra l'esercito siriano, sostenuta da Iran e Russia, e i jihadisti anti-regime.

Citato dall'agenzia ufficiale Sana, una fonte militare siriana ha affermato che "grandi rinforzi militari sono arrivati in città".



