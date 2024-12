Grillo, Conte ha disintegrato il M5s, io ho già perso

"Hanno votato meno della metà degli iscritti, ma vi pongo un dubbio". Lo ha detto il garante del M5s Beppe Grillo in un video sul suo blog commentando le votazioni dell'Assemblea degli iscritti al M5s. "Avete già deciso - ha aggiunto - e io ho già perso, lo so. Ma sono ottimista perché questo Movimento aveva un'identità straordinaria".

Riferendosi a Conte, ha aggiunto: "il modo di comportarsi di Oz è stata la carta vincente per disintegrare il Movimento nella sua identità". "Conte soffre di una sindrome compulsiva di ripetizione a specchio", ha proseguito.



