Giorgetti, struttura e istituzioni Ue troppo lente per sfide

"L'Europa è oggi a un bivio: deve scegliere se accelerare la propria integrazione o accettare il declino. Questo il senso sia del rapporto Draghi che di quello Letta. Certamente la struttura dell'Ue non aiuta e il funzionamento delle istituzioni comunitarie risulta ormai chiaramente troppo lento rispetto alle decisioni politiche che il nuovo contesto internazionale ci pone in materia di transizione ecologica e di crescente impegno nel settore della sicurezza e della difesa".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento al XX Foro di Dialogo Spagna-Italia in corso a Barcellona.

"Un esempio della complessità che involontariamente Italia e Spagna si sono trovati a sperimentare è stata la complicazione del processo di selezione e approvazioni dei commissari, - ha poi aggiunto Giorgetti - una lentezza e complicazione che si confrontano con la velocità con cui altri attori si muovono in Asia e nord America.



