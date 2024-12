Problemi app e home banking non per tutti i clienti di Intesa

Da questa mattina alle ore 7 non funzionano i servizi App e home banking di Intesa Sanpaolo. Il disservizio non riguarda la totalità dei clienti - viene indicato - ma solo una parte degli accessi. Il problema tecnico si sta infatti riducendo per l'intervento della banca che punta a far tornare tutto alla piena funzionalità.

Tuttavia al momento per molti clienti che provano ad aprire la App dal loro smartphone l'accesso è bloccato: quel che compare inserendo il Pin è un fondo scuro con un cerchio verde che non smette di girare.

Intesa Sanpaolo Mobile e la sua App, all'inizio di quest'anno risultava essere un punto di riferimento per oltre 12 milioni di clienti multicanale, con quasi due miliardi di login all'anno.



