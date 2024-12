Borsa: Milano positiva (+0,2%), cade Stellantis, corre Moncler

Si conferma positiva Piazza Affari a metà seduta, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,2% a 33.480 punti. In calo a a 118,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 4,1 punti al 3,23%, quello tedesco di 3,7 punti al 2,04% e quello francese di 3 punti al 2,86%.

Si conferma pesante Stellantis (-6,88%) all'indomani dell'addio dell'amministratore delegato Carlos Tavares. Il manager è stato sostituito da un comitato esecutivo guidato dal presidente John Elkann, con il compito di trovargli il successore entro la metà del 2025.

In rialzo invece Campari (+3,06%), cu cui si sta riposizionando il fondo Russel Tax International. Acquisti anche su Moncler (+2,68%), a cui gli analisti di JpMorgan hanno confermato la raccomandazione 'neutral', dopo aver tagliato quella di Kering e Swatch a 'underweight'. Proseguono gli acquisti su Leonardo (+1,57%), seguita da generali (+1,33%) e Cucinelli (+1,12%).

Segno meno per Diasorin (-1,09%), Unipol (-0,79%) e Italgas (-0,62%), dopo l'aggiornamento dell'Arera sulla remunerazione del capitale investito per il trasporto del gas tra il 2025 e il 2027. Più caute Tim (-0,57%) e Banco Bpm (-0,69%), mentre salgono Intesa (+0,36%), Unicredit (-0,37%) ed Mps (+0,58%).





