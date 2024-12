Zelensky, '660 droni e 120 missili russi in una settimana'

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nel corso della settimana con "più di 500 bombe aeree guidate, quasi 660 droni d'attacco e circa 120 missili di vario tipo": lo ha reso noto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la notte scorsa "sono stati abbattuti oltre 30 droni d'attacco".

"Nessun Paese al mondo ha mai affrontato simili attacchi quotidiani per un periodo così lungo. Il nostro Stato è rimasto fermo, le nostre Forze Armate continuano a combattere l'aggressore, il nostro popolo lavora per un'Ucraina forte e i nostri partner ci sostengono" ha affermato Zelensky. "Insieme siamo la forza che costringerà la Russia a una pace giusta e ripristinerà la pace e la sicurezza in Europa. Ringrazio tutti coloro che lo capiscono e ci sostengono".



