Romania, in testa i socialdemocratici con il 26%

In Romania i primi exit poll diffusi alla chiusura dei seggi danno in testa il partito socialdemocratico (Psd) con il 26%, seguito dall'estrema destra di Aur in forte crescita al 19%.

Stando ai primi exit poll diffusi dall'Istituto demoscopico Curs, alle spalle dell'Aur si collocherebbero il Partito liberale (Pnl) e l'Unione Salvate la Romania (Urs, centrodestra) entrambi dati al 15,5%. Chance di superare lo sbarramento del 5% avrebbero anche l'Udmr, il partito della minoranza ungherese, Sos, un altro partito di estrema destra guidata da Diana Sosoaca, e il Pot, altra formazione della destra estrema vicina a Calin Georgescu, il vincitore a sorpresa del primo turno delle presidenziali. L'affluenza alle elezioni parlamentari di oggi sarebbe stata del 52,5%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA