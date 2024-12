Presidente Taiwan alle Hawaii, 'insieme per prevenire la guerra'

"Dobbiamo combattere insieme per prevenire la guerra": lo ha detto a Pearl Harbour, nelle Hawaii, Statio Uniti, il presidente di Taiwan Lai Ching-te (William Lai), dando il via a un tour di una settimana nel Pacifico.

"La pace non ha prezzo e la guerra non ha vincitori, dobbiamo combattere, combattere insieme per prevenire la guerra", ha affermato Lai durante una visita all'Uss Arizona Memorial.

Pechino, che considera Taiwan una provincia ribelle da riunificare alla Cina continentale, anche con la forza se necessario, "condanna con fermezza l'organizzazione da parte degli Usa della sosta" di William Lai alle Hawaii e ha "presentato proteste formali" agli Usa. E' quanto ha commentato un portavoce del ministero degli Esteri. La Cina "si oppone con fermezza a qualsiasi forma di interazione ufficiale tra gli Usa e la regione di Taiwan, a qualsiasi viaggio del leader di Taiwan negli Usa sotto ogni nome o pretesto e a qualsiasi forma di connivenza o sostegno degli Usa ai separatisti per l'indipendenza di Taiwan e alle loro attività separatiste".





