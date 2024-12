Con Oceania 2 il botteghino USA naviga su record mai registrati

Esercenti e studios hanno di che essere grati in questo lungo ponte del Ringraziamento. Nei cinque giorni che comprendono la festa più sentita del calendario statunitense, gli incassi delle sale cinematografiche hanno superato i 420 milioni di dollari complessivi, la cifra più alta mai registrata.

Gran parte del merito va alla coraggiosa navigatrice polinesiana Vaiana: Oceania 2 ha incassato circa 221 milioni di dollari dal suo esordio in sala mercoledì scorso. Dietro al sequel Disney, avanzano trionfanti due kolossal arrivati in sala la settimana scorsa: Wicked della Universal, l'adattamento del musical di Broadway più redditizio di sempre, e Il Gladiatore II della Paramount, che sta attirando in particolare il pubblico adulto, soprattutto maschile.

Ci sono voluti otto anni alla casa di Topolino per riportare sul grande schermo Vaiana e le sue epiche avventure per mare, ma l'attesa è stata premiata: il sequel rappresenta il più grande debutto su cinque giorni mai registrato, scalzando The Super Mario Bros. Movie, il cartone della Universal che nella Pasqua del 2023 aveva incassato 205,6 milioni di dollari. Oceania 2 ha accumulato 135,5 milioni di dollari da venerdì a domenica, segnando anche il miglior esordio per la Walt Disney Animation, davanti a Frozen II, che nello stesso periodo del 2019 aveva incassato 130,2 milioni di dollari.

Le streghe del Regno di Oz, che il regista Jon M. Chu ha fatto traslocare da Broadway a Hollywood, hanno generato 118 milioni di dollari da mercoledì e 80 milioni solo nel fine settimana. Finora, Wicked ha incassato 262 milioni di dollari in Nord America e 360 milioni a livello globale.

L'antica Roma in crisi di identità, ritratta da Ridley Scott nel Gladiatore 2, ha portato a casa 44 milioni di dollari nei cinque giorni e 31 milioni da venerdì a domenica.

Complessivamente, il film ha raggiunto 111,2 milioni di dollari negli Stati Uniti e 320 milioni a livello mondiale.



