Urso, con l'India puntare a partnership strategica

Con il "piano d'azione strategico congiunto" firmato da Italia e India "al vertice del G20 in Brasile, si fa un salto di qualità anche per quanto riguarda la nostra cooperazione economica che sempre più deve puntare alla partnership strategica, tecnologica e industriale con reciproci investimenti in settori strategici fondamentali". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo, a Mumbai, alla conferenza per l'attrazione di investimenti esteri 'Invest in Italy: Where Innovating is Tradition', organizzata al Villaggio Italia, la mini expo itinerante delle eccellenze italiane che accompagna il tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci che fa tappa in India.

Urso ha rilevato come "oggi l'India per l'Asia e l'Italia per l'Europa rappresentano contemporaneamente le grandi connettività", soprattutto "quelle marittime" ma anche quelle aeree e "le connessioni sottomarine come quelle che sono realizzate, tra l'altro, con il cavo di Sparkle che proprio oggi giunge nel porto di Mumbai con la Vespucci", cavo "che legherà il sud est asiatico attraverso la penisola arabica e l'Italia all'Europa. Questo "ci fa capire quali possono essere gli sviluppi delle connessioni future, sia le connessioni elettriche che quelle di dati, delle informazioni che legheranno il continente indiano, e più in generale in Sud est asiatico, attraverso la penisola arabica sino al Mediterraneo e l'Italia e l'Europa, e in questo contesto l'Italia è la sede di approdo ideale".

"Abbiamo tre fast track autorizzatorie per coloro che vogliono investire nel nostro paese a seconda della dimensione dei loro investimenti -ha detto Urso - e assistenza in modo che chiunque si affacci al nostro Paese possa essere facilmente assistito per realizzare i propri investimenti. Noi crediamo che questo sia il momento giusto per farlo insieme".



