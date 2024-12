Scontri tra manifestanti pro-Ue e polizia a Tbilisi

Violenti scontri tra la polizia e i manifestanti pro-Ue sono scoppiati fuori dal parlamento georgiano a Tbilisi, dove questa sera migliaia di persone si sono radunate per una terza notte di proteste contro la decisione del governo di rinviare i colloqui di adesione all'Ue fino al 2028. Lo riferisce l'Afp sul posto. La polizia con maschere e in tenuta antisommossa ha sparato proiettili di gomma, gas lacrimogeni e idranti mentre si muoveva per disperdere i dimostranti che lanciavano fuochi d'artificio, e fiamme sono state viste provenire da una finestra dell'edificio del Parlamento.



