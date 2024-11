"Rilanciamo l'integrazione europea: presidieremo la priorità del Partito socialista europeo e del Pd". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in collegamento al convegno "Costruire l'alternativa" di Energia Popolare. "Non arretriamo un millimetro" in una "legislatura europea che si preannuncia molto complicata", ha aggiunto la leader dem.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA