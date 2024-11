Nuovi guai a Ballando, Samuel Peron si è infortunato

Nuovi guai a Ballando per le Stelle e per la leggenda del nuoto Federica Pellegrini che rischia di ritrovarsi senza patner all'ultimo minuto dopo l'avvicendamento tra il suo maestro Angelo Madonia e Samuel Peron. Per la serie se c'è un karma, Peron si è fatto male durante le prove: il ballerino assegnato a alla 'divina' dopo l'uscita di Madonia avrebbe subito uno strappo al polpaccio. Fonti del programma confermano e fanno sapere che, se si riuscirà a risolvere il problema, Peron questa sera sarà in pista, in caso contrario si cercherà un'altra soluzione per la campionessa.

Per il momento dalla produzione del dance show condotto da Milly Carlucci non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, ma potrebbe esserci un un nuovo insegnante: certo sarebbe uno svantaggio per Pellegrini, senza il tempo necessario per provare. Per Samuel Peron, che ha partecipato a 18 edizioni di Ballando con le Stelle, si tratta del primo infortunio. Scrive Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando, su X: "Non c'è pace per Federica Pellegrini, dopo la clamorosa sostituzione di Madonia, anche la presenza di Samuel Peron rischia di saltare".

Il post rimanda poi a un suo articolo su substack.com il cui incipit è molto simpatico: "Federica Pellegrini ha scritto la storia del nuoto e si appresta a scrivere pure quella di Ballando con le Stelle".



