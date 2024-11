Inondazioni in Malesia e Thailandia, almeno 13 morti

E' salito ad almeno 13 il bilancio delle vittime in Thailandia e Malesia causate dalle inondazioni che hanno colpito rispettivamente le regioni meridionali e settentrionali dei due Paesi in seguito alle piogge torrenziali dell'ultima settimana.

"Le inondazioni in otto province del sud della Thailandia hanno colpito 553.921 famiglie e causato nove vittime, spingendo le agenzie a mobilitare l'assistenza urgente", si legge in un comunicato della Protezione civile thailandese. Inoltre, più di 13.000 persone sono state costrette a fuggire dalle loro case, con rifugi temporanei allestiti in scuole e templi, aggiunge la nota.

Nella vicina Malesia settentrionale, intanto, le piogge hanno provocato la morte di almeno quattro persone e hanno costretto all'evacuazione di almeno 80.000 persone in rifugi temporanei questa settimana.



