Scala 'cancella' concerto per sciopero e ne regala un altro

Cambio di programma causa sciopero alla Scala. Il teatro è stato costretto a cancellare il concerto Pucciniano in programma questa sera con coro e orchestra diretti da Riccardo Chailly e i solisti Anna Netrebko, Jonas Kaufmann e Mariangela Sicilia. Lo ha annunciato al pubblico il sovrintendente Dominique Meyer dal palco. Concerto rimborsato ma con un regalo al pubblico. Si esibiranno infatti con un diverso programma con i solisti e l'aggiunta di Luciano Ganci accompagnati al pianoforte. Applauso degli spettatori e un grido: "Vergogna".

"Stasera - ha detto Meyer - ho una cattiva notizia e una buona, quasi due. C'è lo sciopero generale. Abbiamo sperato di avere l'organico 'corretto' per il programma ma dieci minuti fa abbiamo capito che non potevamo fare il concerto stasera. È quindi cancellato e sarete rimborsati. Però, ha aggiunto, "faremo un altro concerto", un "regalo della Scala questa sera" con un programma comunque tutto dedicato a Puccini.



